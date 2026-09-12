Erdoğan, AKP'ye davet etmişti: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı

Muğla’da belediye başkanlarının YENİ Parti’ye geçişlerine Marmaris de eklendi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, beraberindeki 15 belediye meclis üyesiyle CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye katıldı.

Ünlü için partiye katılımı dolayısıyla rozet takma töreni düzenlendi. Ünlü’nün parti rozetini YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan taktı.

"BU KARAR, SİYASİ YOLCULUĞUMUZUN DEVAMI"

Acar Ünlü kararının bir ayrışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ünlü, "Bugün bizim için bir ayrılış günü değildir. Aksine bugün, daha da bütün olmamız gerektiğinin inancıyla, ayrışmadan, değerlerimize olan bağlılığımızla verdiğimiz bu karar, siyasi yolculuğumuzun devamıdır" dedi.

YENİ Parti çatısı altında halkın iktidarına kararlılıkla yürüdüklerini ifade eden parti yönetimi, Marmaris’in geleceğini ortak akıl, güçlü bir irade ve sarsılmaz bir dayanışmayla inşa edeceklerini vurguladı.

Törende yapılan konuşmalarda, yeni katılımlarla birlikte partinin Muğla genelinde hem yerel yönetim gücünü hem de tabandaki dinamizmini katlayarak büyüttüğüne dikkat çekildi.

Törene Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici ve Gizem Özcan’ın yanı sıra İl Başkanı Nail Kızıl, Muğla il yöneticileri, Marmaris ilçe teşkilatı mensupları ve çok sayıda partili katıldı.

Partililerin yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu tören, salonda çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

ERDOĞAN "KAPIMIZ AÇIK" DEMİŞTİ

Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Ağustos'ta kıldığı cuma namazının ardından kendisini karşılayan CHP'li Belediye Başkanı Acar Ünlü arasında geçen diyalog dikkat çekmişti.

Erdoğan, Ünlü'ye "Kapımız açık gelmek istiyorsan" demişti.