Erdoğan, AKP'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü programında konuşuyor

Yayınlanma: 14.08.2024 - 14:48

Güncelleme: 14.08.2024 - 14:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuşuyor.

Bugünkü etkinlikte 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı özetler şöyle:

Bugün mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. 23. yaşımıza ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek bugün 23. yılımızı devirdik. En büyük teşekkürü aziz milletimiz hakediyor. Pınarhisar'dan çıktığımız andan itibaren güçlü bir şekilde bizi destekleyen, necip milletimin her birine teşekkürlerimi arzediyorum.

-AK Parti bundan 23 yıl önce milletin umudu olarak kuruldu. 14 Ağustos 2001'de biz o gün dalga dalga büyüyen gönül hareketinin bayrağını astık. Milletimize emanetinin emin ellerde olacağının sözünü vermiştik. 'Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz, aziz milletimize bedel ödetmeyeceğiz' demiştik. 'Meselelerimiz çözümsüz değildir' özgüvenini aşıladık. Muhafazakar demokrat kimliğimiz ile ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi vaat ettik. Dip dalga olarak büyüyen AK Parti kısa sürede milyonların umudu haline geldi. Milletimiz yıllar sonra AK Parti'de kendini gördü, Türkiye sevdalısı kadrolar gördü.

-Pek çok tehditle mücadele ettik. 'Ordu göreve' pankartları açarak darbe çığırtkanlığı yaptılar, partimizi kapatmaya kalktılar. 367 diyerek Meclis iradesine ipotek koymaya kalktılar. Cumhuriyet mitingleri ile milletimizi kışkırttılar. Gezi olaylarıyla sokaklarımızı aleve verdiler. Yularını ellerinde tuttukları tüm taşeronları üzerimize saldılar. 17-25 Aralık'ta haşşaşileri, 15 Temmuz gecesi Silahlı Kuvvetlerimiz içindeki hainlerle milletimizin iradesine çökmeye kalktılar. Türkiye ne zaman kendini toparlasa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye kalktılar. Allah'a hamdolsun bunların hiçbirine 'eyvallah' etmedik.

-14 Ağustos 2001'de yola revan olurken milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 23 yılımızın her safhası milletin derdine derman olmakla geçti. Milletimiz için çalışıp ter döktük. Türkiye'yi nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi görüyor. Gurbetçi kardeşlerimiz değişimlere şahitlik ediyor. Emeklimiz, memurumuz, işçimiz, kadınlarımız kalkınma hamlelerinin en yakın tanığıdır. Objektif değerlendirme yapanlar AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarının hakkını teslim etmektedir.