Erdoğan: 'Bize ömür biçenlere, sesleniyorum; cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yılı dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programına katıldı.

Programa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesinde 15 Temmuz şehitlerinin isimleri tek tek okunarak anıldı. Ardından Piyanist Fahir Atakoğlu sahne alarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir performans sergiledi. Performansın ardından sela verildi. Daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Safi Arpaguş tarafından dua edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 253 şehidi rahmetle andı, darbecilere karşı direnirken yaralanan 2 bin 737 gaziye ise millet adına şükranlarını sundu.

"BİZE ÖMÜR BİÇENLERE, SESLENİYORUM; CESURLAR BİR GÜN, KORKAKLAR İSE HER GÜN ÖLÜR"

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu direnişin tarihe geçen büyük bir destan olduğunu belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Darbe girişimi sırasında meydanlara çıkarak iradesine ve devletine sahip çıkan vatandaşlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi ve yurt dışında Türkiye için dua eden herkese şükranlarını sundu. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakınız burada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bir kardeşimizin haykırdığı şu gerçeği dünyaya tekrar ilan etmek istiyorum. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı ‘Korkma’ ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazze’den Lübnan’a, Somali’den Suriye’ye, Arakan’dan Sudan’a nerede bir mazlum varsa, nerede bir gözü yaşlı, boynu bükük bir mağdur varsa kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz."

"ORTA DOĞU’DAN BALKANLARA, KAFKASYA’DAN AFRİKA’YA MAZLUMLAR BÜYÜK BİR UMUTLA TÜRKİYE’YE BAKIYOR"

Dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumların umutla Türkiye’yi takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu umudu ortadan kaldırmaya yönelik girişimlere izin vermeyeceklerini söyledi. Erdoğan, "Bugün de dünya bize bakıyor, Türk milletine bakıyor, sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus, Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze’nin, Batı Şeria’nın, Kudüs’ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu’dan Balkanlara, Kafkasya’dan Afrika’ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye’ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah’ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

"FETÖ OLDUĞU SÜRECE FETÖ İLE MÜCADELE DE OLACAKTIR"

Milletin hafızasının güçlü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında hayatını kaybeden terör örgütü elebaşlarının da affedilmeyeceğin altını çizdi. FETÖ ile mücadelede rehavete yer olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü elebaşının ölümünün ardından örgütün zayıflamış görünmesine rağmen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ olduğu sürece FETÖ ile mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ ile mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ’nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Nitekim emniyetimiz ve yargımız aynı şekilde istihbarat birimlerimiz tam bir cerrah titizliğiyle görevlerini ifa ediyor. Bu süreçte suçlu ve suçsuz aralarındaki ayrıma azami dikkat gösteriliyor. Yurt dışında örgütün istismar alanını daraltmak için girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın 66 ülkesinde 543 eğitim kurumuyla son derece başarılı hizmetlere imza atıyor. Örgütün ülkemiz içinde meşru görünümlü yapılarla toplumda tekrar tırnak tutturmasına müsaade etmiyoruz. FETÖ’nün bürokraside, siyasette özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi. Vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz."

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İÇİN ARTIK DENİZ TÜKENMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye karşı düşmanca tutumundan vazgeçen ve pişmanlık duyanlara devletin hukuk çerçevesinde yaklaşacağını belirterek, "Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye’nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir; terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye’ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe, Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, ‘Yenikapı’ ruhu diri olduğu sürece, evvelallah Türkiye’nin yolunu kimse kesemeyecek" açıklamasında bulundu.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, milletvekilleri, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.