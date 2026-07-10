Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti: Rusya'dan alınan S-400'ler üçüncü bir ülkeye satılıyor!

NATO Zirvesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemiyle ilgili S-400'lerin geleceğine ilişkin soruyu, "Bizi izlemeye devam edin" sözleriyle yanıtlamıştı. Erdoğan'ın verdiği bu ilginç yanıtın beklenen ayrıntısını iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi açıkladı.

Selvi bugünkü köşe yazısında, S-400’lerin üçüncü bir ülkeye satıldığını ve satışın bugün açıklanacağını yazdı. S-400’lerin Körfez’deki bir ülkeye gittiğini belirten Selvi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ın bu ülke olabileceğini, ancak resmî açıklamanın beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Selvi, S-400'lerin satılmasını "Türkiye S400’leri elinden çıkararak sadece CAATSA yaptırımlarından kurtulmayacak. Aynı zamanda S400’leri satarak para kazanacak" diye savundu.

Selvi yazısında ayrıca CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için ABD Başkanı Trump’ın Kongre’ye bir mektupla bildirimlerde bulunmasının yeterli olduğunu söyledi.

Hürriyet'in ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un konuyla ilgili aktarımını hatırlatan Selvi, Trump'ın mektubunda 3 soruya yanıt vereceğini; Bunların "S400’lerin çalışmaz durumda olması", "S400’lere sahip olunmaması gerektiği", "Rusya ile benzer ilişkiler geliştirilmeyeceğinin taahhüt edilmesi" olduğunu belirtti.

ERDOĞAN: S400 ZORUNLULUK

Erdoğan, S400'lerin alım sürecinde yapılan tartışmalar üzerine 2019 yılında Vahdettin Köşkü'nde gazeteci ve yazarlarla yaptığı buluşmada şöyle demişti:

"S-400 konusunda maalesef adeta Amerika'nın temsilcileri gibi gayret edenler var. Onları savunanlar var. Bu şekilde parlamentomuzun içerisinde hangi düşünceler nasıl tezahür ediyor, hepsi ortada. Bu keyfi değildir, az önce de söylediğim gibi bir zorunluluktur ve bu zorunluluğun bir gereği olarak devam ediyor."

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 2017 sonunda Rusya ile biri opsiyonlu iki adet S-400 sisteminin satın alınması konusunda bir sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Yetkililer, toplam maliyeti 2,5 milyar dolar olan S-400 için peşinatın Rus yönetimine transfer edildiğini duyurmuştu. 12 Temmuz 2019'da da ilk parçalar Türkiye'ye teslim edilmişti.

ABD ise 5 gün sonra Türkiye'yi, proje ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçaklarının üretim sürecinden çıkardığını duyurmuştu. Sonrasında ise Türkiye'ye CAATSA yaptırımları uygulanmasına ilişkin karar Aralık 2020'de kabul edilmiş ve Nisan 2021'de devreye girmişti.