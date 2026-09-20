Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul'una katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentine gitti.

Erdoğan’ı taşıyan uçak, saat 12.00’de Atatürk Havalimanı’ndan hareket etti.

Erdoğan’ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

'GÜVENİ YENİDEN TESİS ETMEK' TEMASIYLA BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı 81. BM Genel Kurulu "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla başlayacak.

Erdoğan'ın ABD seyahatinde Emine Erdoğan’ın yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve basın mensupları da olacak.