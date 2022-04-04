Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
İKİLİ İLİŞKİLERİ İLERİ TAŞIMA VURGUSU
Erdoğan, görüşmede, Rumen Radev’in ikinci defa üstlendiği Cumhurbaşkanlığı görevi için tekrar tebriklerini iletti. Erdoğan, dost ve müttefik Bulgaristan’la mevcut köklü ilişkileri ulaştırma, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıma kararlılığıyla hareket ettiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel etkilerine dair de değerlendirmelerde bulundu.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
- Gençlerden Erdoğan’ın açıklamalarına tepki: Cumhurbaşkanının görevi hayal satmak değildir!
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 'Milletin yakasından düşün'
Video Haberler
- 'Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
En Çok Okunan Haberler
- Basın toplantısını yarım bırakmak zorunda kaldı
- Babacan'dan TÜİK'e enflasyon tepkisi
- Andrey Tarkovski'nin muhakkak izlenmesi gereken filmleri
- Emekli öğretmenin tüm birikimi yangında kül oldu
- İYİ Parti'den asgari ücret çağrısı
- Yurttaş zamlara isyan etti
- LPG'ye büyük zam!
- Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli açıldı
- 'İstismar şüphesi var, iki çocuk riske atılmıştır'
- TFF'de Nihat Özdemir döneminde neler yaşandı?