Erdoğan'dan yeni 'faiz' mesajı: 'Ben görevde olduğum sürece faiz her geçen gün, her geçen ay inmeye devam edecek'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Pankart asılmış, dikkatimi çekti. Siz ezberlemişsinizdir ama hatırlatmam gerekecek. Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir efelerinden oy yok sana altılı masa. Bizim milletimiz böyle, kimsenin aklına gelmeyeni koyarlar masaya. Eskiler iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyor. Biz de milletimizle bir olduğumuzda dünyanın yükü omuzlarımıza binse şikayet etmiyoruz. Yedi düvel karşımıza dikilse de eyvallah etmiyoruz. Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız engel yoktur.

Türküde ne diyor; karanfil oylum oylum, geliyor selvi boylum, geç buradan şen olur benim gönlüm. Biz de gönlümüzü şen etmek için Balıkesir'deyiz. Maşallah karşımdaki topluluğa bakıyorum, bu ne muhteşem bir katılım. Balıkesir bugün bir başka. Gümbür gümbür nereye yürüyor 2023'e yürüyor. Rabbim, eliniz, diliniz dert görmesin diyorum ve dua ediyorum. Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Cumhur İttifakı'yla geleceğe yürümeye var mıyız?"

'YOLA ÇIKARKEN EĞİTİM, SAĞLIK, ADALET VE EMNİYET DEDİK'

"Toplam yatırım bedeli 10.8 milyar lirayı bulan, güncellenmiş harcama tutarıyla da 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir'e yakışır. Açılışını yapacağımız yatırımları özetlemeye her zaman olduğu gibi yola çıkarken ne dedik, eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu ana başlıkları ulaşım, enerji, tarım, dış politikayla güçlendirdik. Türkiye'yi 20 yılda bu 4 temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik. Eğitimle başlıyoruz dedim."

6'LI MASAYI HEDEF ALDI

"Şu anda biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken, bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Burası kasaba devleti değil, burası Türkiye. Çalışacağız üreteceğiz istihdam sağlayacağız ve ihracatımızı bununla patlatacağız. 6'lı masa ihracat rakamlarından anlamaz, onlar daha adayını tespit edemedi.

Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Balıkesir'imizin nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için son 20 yılda şehrimize kazandırdığımız eserleri sizlere hatırlatmak istiyorum. 20 yılda 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık."

"BİZ VATANDAŞIMIZI SOKAKTA BIRAKMADIK"

"Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. Her zaman yanında olduk, bundan sonra da olacağız. TOKİ kanalıyla Balıkesir'de 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik. İlk evim, ilk iş yerim projesine Balıkesirliler tarafından 42 bin başvuru yapıldı."

"BAY KEMAL DİYOR Kİ, 'ÇİFTÇİLER AÇ'"

"İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 106 kilometrelik kesimi Balıkesir'den geçiyor. Balıkesir'de 2 tane havalimanımız var. Kocaseyit Havalimanı'na 3 milyon, Balıkesir Havalimanı'na ise 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. Bay Kemal diyor ki, 'çiftçiler aç, çiftçilere bir şey verilmedi.' Ben net rakamlar veriyorum."

"TÜRKİYE YÜZYILINA GİDEN YOLU İNŞA EDECEĞİZ"

"Bir başlık atıyorum, Türkiye yüzyılına giden yolu inşa edeceğiz. Bu seçimlerin başlığı ne; Türkiye yüzyılı. Türkiye yüzyılı için mücadele edenleri biliyorsunuz. Balıkesir'in tercihi ne olursa olsun başımızın üzerindedir. Dünya en zorlu dönemini yaşıyor. Küresel, siyasi ve ekonomik güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Ekonomik ve sosyal sıkıntıları daha köklü değişimlerin habercisi. Bu tablo ülkemizi de etkiliyor. Türkiye'nin farkı son 8-9 yıldır ardı ardına maruz kaldığı sıkıntılar sebebiyle bu süreci çok önceden görebilmesidir. Biz bunu önceden gördük. Altyapılar, küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt düzeyde tutuyor. Dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz. Sağlıkta dünya ile yarıştayız. 20 şehir hastanemiz dünyaya örnek, örnek."

"EKONOMİK SORUNLAR SEBEBİYLE GELİŞMİŞ ÜLKELERİ SIKINTILI BİR KIŞ BEKLİYOR"

"Biz en başından beri ne yaptığımızı biliyorduk. Ekonomik sorunlar sebebiyle gelişmiş ülkeleri gerçekten sıkıntılı bir kış bekliyor. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok. Sadece doğal gaz, petrol, elektrik değil, gelişmiş ülkelerin güvenlik ve refah kalelerini tehdit eden pek çok sorun pusuda bekliyor. Biz ise yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Üretim iyi gidiyor, istihdamda 31 milyona dayandık. İhracat rekor kırıyor. Dış ticarette bir sapma yaşanıyor ama bunu ileride telafi edebilecek potansiyele sahibiz."

"DÜNYANIN NERESİNDE YAKININIZ VARSA, ARAYIP ENFLASYONU SORUN"

"En büyük sorunumuz malum, yükselişe geçen enflasyonun günlük hayatta yol açtığı sıkıntılardı. Esasen tüm dünyanın sorunu. Bugün dünyanın neresinde yaşayan yakınınız varsa telefon açın, enflasyonun günlük hayatlarına yansımalarını sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacak.

Ülkemizin farkı, ideolojik saplantıların ürünü argümanlarla yürütülmesidir. Refah düzeyindeki kayıpları telafi edecek tedbirleri yine biz alıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadı. Burada önemli olan yapıcı yaklaşımla, yük paylaşan anlayışla tartışma erdemini ortaya koyabilmektir. Bu erdemden yoksunlar karamsarlık gayesiyle pireyi deve yapıyor.

Ben görevde olduğum sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecek."

