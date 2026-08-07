Erdoğan’dan AKP teşkilatına 'süreç' talimatı: 'Genel af yok, kişiye özel statü yok, bunu anlatın'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün gerçekleştirilen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin parti teşkilatına saha talimatı verdiği belirtildi.

Erdoğan’ın, “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin TBMM Başkanlığı’na sunulmasını “tarihî bir adım” olarak nitelendirdiği ve sürecin yurttaşa doğru anlatılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

“MECLİS TARİHÎ BİR ADIM ATTI”

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Erdoğan, MKYK toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunularak Meclis tarihî bir adım attı. Bugün çok önemli bir gündü. Süreci iyi yönettik. Aynı hassasiyetle süreci tamamlamamız gerekiyor. Ülkemizi ve bölgemizi terör tehdidinden kurtaracak bu sürecin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

AKP TEŞKİLATI EYLÜLDE SAHAYA İNECEK

Erdoğan’ın, sürecin vatandaşa eksiksiz anlatılması ve yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi için teşkilat üyelerine talimat verdiği belirtildi.

Buna göre AKP teşkilatının eylül ayından itibaren belirlenen isimlerle sahaya inmesi planlanıyor. Parti üyelerinin 81 il ve ilçelerde yurttaşlarla yüz yüze görüşerek sürecin hedeflerini anlatacağı ifade edildi.

GENEL AF OLMADIĞI VURGULANACAK

Saha çalışmalarında “Terörsüz Türkiye” vizyonunun yalnızca ulusal güvenlik değil, bölgesel barış ve istikrar açısından da önem taşıdığı anlatılacak.

Ayrıca düzenlemenin genel af öngörmediği, kişiye özel bir statü tanımlamadığı ve ağır suçların kapsam dışında tutulduğu vurgulanacak. Teşkilat üyelerinden, süreçle ilgili ortaya atılan iddialara karşı dezenformasyonla mücadele etmeleri de istendi.

“PKK 10 YIL ÖNCE BUNA YANAŞMAZDI”

Toplantıda bazı MKYK üyelerinin sürece ilişkin endişelerini dile getirdiği, doğu bölgesinde görev yapan bazı üyelerin ise şu değerlendirmede bulunduğu aktarıldı:

“10 yıl önce PKK asla böyle bir uzlaşıya onay vermezdi. Bu ancak Türkiye’nin gücü ve kararlılığı sayesinde oldu. Terörle amansız verilen mücadele sonucunda bu süreci kabul ettiler.”

BAHÇELİ’NİN SÖZLERİ DE GÜNDEME GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır” sözlerinin de MKYK toplantısında değerlendirildiği belirtildi.

Toplantıda, Bahçeli’nin bu açıklamasının söz konusu çerçeve yasayla doğrudan bağlantılı olmadığı ve kamuoyunda kafa karışıklığı oluşmaması gerektiğinin ifade edildiği öğrenildi.