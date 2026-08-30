Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı telefonu

HDP eski milletvekili Leyla Zana'nın eşi Mehdi Zana, KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da 1977-1980 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zana, bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde son yolculuğuna uğurlandı.
ERDOĞAN'DAN TELEFON
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmelerin ardından bu akşam Leyla Zana ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, Zana'nın hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı dileklerini iletti.