Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı telefonu

Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı telefonu

30.08.2026 21:44:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP eski milletvekili Leyla Zana ile telefonda görüşerek, hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı diledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

HDP eski milletvekili Leyla Zana'nın eşi Mehdi Zana, KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da 1977-1980 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zana, bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde son yolculuğuna uğurlandı.

Image

ERDOĞAN'DAN TELEFON

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmelerin ardından bu akşam Leyla Zana ile telefonda görüştü. 

Erdoğan görüşmede, Zana'nın hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı dileklerini iletti.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Leyla Zana

İlgili Haberler

Gaziantep'te kadın ve LGBTİ+ örgütlerinden 'Leyla Zana'ya yönelik saldırılara suç duyurusu
Gaziantep'te kadın ve LGBTİ+ örgütlerinden 'Leyla Zana'ya yönelik saldırılara suç duyurusu Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, Leyla Zana’ya yönelik tribünlerde başlayan cinsiyetçi ve ırkçı küfürlerin organize bir saldırı olduğunu belirterek, 116 kadın ve LGBTİ+ örgütünün imzasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Amedspor davet etti: Leyla Zana ayakta alkışlandı
Amedspor davet etti: Leyla Zana ayakta alkışlandı Bursaspor taraftarlarının küfürlü ve cinsiyetçi tezahüratlarıyla hedef alınmasının ardından davet üzerine Diyarbakır’a gelen eski milletvekili Leyla Zana, Amedspor’un Alagöz Holding Iğdır FK ile oynadığı karşılaşmayı stadyumda izledi. “Leyla Zana onurumuzdur” tezahüratlarıyla karşılanan Zana, tribünlerde dakikalarca ayakta alkışlandı.
AKP'den Leyla Zana'ya destek ziyareti
AKP'den Leyla Zana'ya destek ziyareti AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Bursaspor-Somaspor maçında küfürlü tezahüratlarla hedef alınan eski HDP'li milletvekili Leyla Zana'yı ziyaret etti.