Erdoğan'dan 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' açıklaması: 'Hiçbir ülkeyi hedef almıyor'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirme yaptı.

Erdoğan "BM Şartı’nın 51’inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır" dedi.

"TÜM KARDEŞ ÜLKELERİN KATILIMINA AÇIK"

Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın nazik davetine icabetle Mekke-i Mükerreme'ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimde aziz kardeşlerim Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldik. Bu vesileyle üç ülke olarak Ortak Savunma Anlaşması imzaladık.

Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma iş birliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır. BM Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır.

Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde, diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir. Ziyaretimizin, istişarelerimizin ve imzaladığımız anlaşmanın tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum."

Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman’ın nazik davetine icabetle Mekke-i Mükerreme’ye bir ziyaret gerçekleştirdik.



Ziyaretimde aziz kardeşlerim Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 7, 2026

ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşmasına imza attı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anlaşmanın üç ülkenin ortak güvenliğini daha da güçlendirme kararlılığını yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Anlaşmaya göre, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilecek.