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Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: Son düzlüğü de geçeceğiz

Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: Son düzlüğü de geçeceğiz

19.09.2026 16:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: Son düzlüğü de geçeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada 'süreç'le ilgili "İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız" dedi.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde konuştu.

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" adı altında yürüttükleri süreçle ilgili mesajlar veren Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız" dedi.

Erdoğan, sürece ilişkin "Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. Yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayreti sayesinde hamdolsun boşa düştü. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı "Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz. Bugün 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirerek, kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 53 bin 179'a yükselteceğiz" şeklinde konuştu.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan

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