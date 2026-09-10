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Erdoğan dava açmıştı: Özgür Özel'e tazminat cezası!

Erdoğan dava açmıştı: Özgür Özel'e tazminat cezası!

10.09.2026 12:44:00
Güncellenme:
DHA
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Erdoğan dava açmıştı: Özgür Özel'e tazminat cezası!

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle açılan davalarda toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedildi. Karar, Özel’in Ağustos 2025’te yaptığı üç ayrı konuşmaya ilişkin verildi.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik iddiaları ve sözleri nedeniyle toplam 800 bin TL manevi tazminat kararı verildi.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara 44’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bugün görülen duruşmada üç ayrı konuşmaya ilişkin tazminata hükmettiğini duyurdu.

ÜÇ AYRI KONUŞMA İÇİN TAZMİNAT KARARI

Aydın’ın açıklamasına göre mahkeme, Özgür Özel’in:

13 Ağustos 2025’te Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı konuşma nedeniyle 200 bin TL,

aynı gün İstanbul Bayrampaşa’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingindeki konuşması nedeniyle 300 bin TL,

18 Ağustos 2025’te Aydın’da yaptığı miting konuşması nedeniyle 300 bin TL

manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Böylece Özel hakkında verilen manevi tazminat kararlarının toplamı 800 bin TL’ye ulaştı.

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