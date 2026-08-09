Erdoğan davet etti: Avusturya Şansölyesi Christian Stocker Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker’in, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 10 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Duran’ın yaptığı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

"İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ATILABİLECEK ADIMLAR ELE ALINACAK"

Burhanettin Duran'ın X paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, 10 Ağustos 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek; mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır."