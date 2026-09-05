Erdoğan Dolmabahçe'de 4 büyük spor kulübünün başkanını kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört büyük kulübün başkanlarını ve yöneticileriyle görüştü.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulunu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı’yı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulunu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulunu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul eden Erdoğan, kulüplerin heyetleriyle ayrı ayrı görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşme sonrası günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Erdoğan, daha sonra görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.