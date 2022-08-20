Erdoğan 'gaz' müjdesi vermişti: Konutta 10 kez, saniyede 14 kez zamlandı!

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faturaların düşeceği vaadiyle 20 Ağustos 2020’de duyurduğu “doğalgaz müjdesinin” üzerinden iki yıl geçti. Ancak faturalarda indirim bir yana artış yaşandı. İki yılda, konut tarifesine yapılan 10 zamla faturalar 2.5 kattan fazla arttı.

Sanayi tarifesine yapılan 14 zamla artışın neredeyse 7.5 katı bulduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Bu durum da maliyetlerin artışıyla enflasyonu uçuşa geçirdi” dedi.

Akın, müjdeden sonra doğalgaza gelen zamlara ilişkin bir çalışma hazırladı. Akın’ın çalışmasında şu tespitler yer aldı:

Konuta 10 zam: Müjdenin ikinci yıldönümüne gelirken konut tarifesi tam 10 kez zamlandı. 1 Ocak 2021’den Haziran 2021’e kadar her ay yüzde birer ve 1 Temmuz 2021’de ise yüzde 12 oranında zam yapıldı. 2022 içinde 1 Ocak’ta yüzde 25 ve son olarak 1 Nisan’da yüzde 35 oranında artış yapılırken son olarak 1 Haziran’da yüzde 30’luk zam daha geldi. Müjdeden sonra konut tarifesine gelen zamların toplamı yüzde 160 oldu. Faturalar 2.5 kat arttı.

Müjdenin ikinci yıldönümüne gelirken konut tarifesi tam 10 kez zamlandı. 1 Ocak 2021’den Haziran 2021’e kadar her ay yüzde birer ve 1 Temmuz 2021’de ise yüzde 12 oranında zam yapıldı. 2022 içinde 1 Ocak’ta yüzde 25 ve son olarak 1 Nisan’da yüzde 35 oranında artış yapılırken son olarak 1 Haziran’da yüzde 30’luk zam daha geldi. Müjdeden sonra konut tarifesine gelen zamların toplamı yüzde 160 oldu. Faturalar 2.5 kat arttı. Sanayiye 14 zam: Sanayi tarifesine 14 zam yapıldı. 2021’de ocaktan itibaren hazirana kadar altı ay boyunca her ay yüzde birer zamlanan sanayi tarifesi 1 Temmuz’da yüzde 20, 1 Eylül’de yüzde 15, 1 Ekim’de yüzde 15, 1 Kasım’da yüzde 48 ve 1 Aralık’ta yüzde 20 arttı. Sanayi tarifesine 2022’de de 1 Ocak’ta yüzde 50, 1 Nisan’da yüzde 50 ve son olarak 1 Haziran’da yüzde 10 oranında zam yapıldı. Tarife toplamda yüzde 640 oranında arttı. Sanayi maliyetlerindeki artış da market rafları, çarşı-pazardaki tezgâh fiyatlarına yaşam pahalılığı olarak yansıdı.

Sanayi tarifesine 14 zam yapıldı. 2021’de ocaktan itibaren hazirana kadar altı ay boyunca her ay yüzde birer zamlanan sanayi tarifesi 1 Temmuz’da yüzde 20, 1 Eylül’de yüzde 15, 1 Ekim’de yüzde 15, 1 Kasım’da yüzde 48 ve 1 Aralık’ta yüzde 20 arttı. Sanayi tarifesine 2022’de de 1 Ocak’ta yüzde 50, 1 Nisan’da yüzde 50 ve son olarak 1 Haziran’da yüzde 10 oranında zam yapıldı. Tarife toplamda yüzde 640 oranında arttı. Sanayi maliyetlerindeki artış da market rafları, çarşı-pazardaki tezgâh fiyatlarına yaşam pahalılığı olarak yansıdı. Santrallara 17 zam: Türkiye’de elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 35’inin yapıldığı doğalgaz santrallarının tarifesi ise müjdeden sonra en fazla artış gösteren abone grubu oldu. Müjdenin üstünden geçen iki yılda tarifeye 17 kez, toplamı yüzde 804 olan zamlar yapıldı. Başka bir deyişle doğalgazla elektrik üretiminin maliyeti müjdenin ardından dokuz kattan daha fazla arttı.



