Erdoğan imzaladı: Atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığı’na Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Bitlis İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne Osman Fadıl Üner atandı. Kararla birlikte, Mersin İl Kültür Turizm Müdürü Hakan Doğanay görevinden alınırken yerine, Malatya İl Kültür Turizm Müdürü Yener Oba getirildi. Abdullah Oğuz Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne, Süleyman Demirtaş ise Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne atandı. Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Faruk Berat Akçeşme getirildi.

TİCARET BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

Kararla, Ticaret Bakanlığı’nda açık bulunan Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım atandı. Ticaret Bakanlığı Düzce İl Müdürü Çiğdem Acar görevden alındı. Çorum Ticaret İl Müdürlüğü’ne Fatih İncitmez, Hatay Ticaret İl Müdürlüğü’ne Hüseyin Yalçın Koca, Konya Ticaret İl Müdürlüğü’ne Batman Ticaret İl Müdürü Burak Nerse, Malatya Ticaret İl Müdürlüğü’ne ise Gazi Dinçaslan getirildi.

Kararla, Helal Akreditasyon Kurumu’nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yasin Aydoğan ve Recep Aydın atandı.