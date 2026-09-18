Erdoğan imzaladı: Atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atamalar ve görevden almalar yayımlandı.

Buna göre, Kenya Büyükelçiliği'ne Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alındı, yerine ise Cihat Erce İşbaşar atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ, Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcılığına ise Fatih Dulkan atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Aktay görevden alındı, yerine Hikmet Güneş atandı.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kahraman Akdoğan atandı.