Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: KİT'lerde yüzlerce kadro ve pozisyon değişti

Bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarının kadro ve pozisyonlarında değişikliğe gidildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2026/176 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 14 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, ekli bir sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek yeni kadrolar ihdas edildi. İki sayılı listedeki bazı sözleşmeli personel pozisyonları da iptal edilirken kurumlara yeni pozisyonlar verildi.

Düzenleme kapsamında toplam 10 kadro ile 461 sözleşmeli personel pozisyonu iptal edildi. Bunların yerine 10 kadro ve 849 sözleşmeli personel pozisyonu ihdas edildi. Böylece kurumlarda toplam 859 yeni kadro ve pozisyon oluşturuldu.

ÇAYKUR’A DÖRT FABRİKA MÜDÜRÜ KADROSU

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına dört yeni kadro ihdas edildi.

Bu kapsamda;

• Birinci dereceden bir fabrika müdürü,

• Birinci dereceden üç fabrika müdür yardımcısı kadrosu oluşturuldu.

ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında ikinci dereceden iki, üçüncü dereceden üç olmak üzere toplam beş şube müdürü kadrosu iptal edildi.

Bunun yerine birinci dereceden beş şube müdürü kadrosu ihdas edildi.

TÜRASAŞ’TA BEŞ KADRO İPTAL EDİLDİ

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ’nin taşra teşkilatında;

• İkinci dereceden iki şube müdürü,

• Üçüncü dereceden iki şube müdürü,

• Birinci dereceden bir sivil savunma uzmanı olmak üzere toplam beş kadro iptal edildi.

Kurum için birinci dereceden bir bölge müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİNE DOKUZ YENİ POZİSYON

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında altı eksper pozisyonu iptal edildi.

Bunun yerine;

• Üç teknik uzman,

• Altı mühendis olmak üzere toplam dokuz pozisyon ihdas edildi.

TEDAŞ’IN MERKEZ TEŞKİLATINDA 60 POZİSYON İPTAL EDİLDİ

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında;

• 17 veri hazırlama ve kontrol işletmeni,

• 40 tekniker,

• Bir sosyolog,

• Bir psikolog,

• Bir diyetisyen olmak üzere toplam 60 pozisyon iptal edildi.

Kurumun merkez teşkilatına 15 başmühendis pozisyonu ihdas edildi.

TEDAŞ’IN TAŞRA TEŞKİLATINDA 155 POZİSYON İPTALİ

TEDAŞ’ın taşra teşkilatında ise;

• Dört raportör,

• 12 memur,

• 15 veri hazırlama ve kontrol işletmeni,

• 81 koruma ve güvenlik görevlisi,

• 10 başteknisyen,

• 19 teknisyen,

• Beş uzman tabip,

• Dört tabip,

• Beş sosyolog olmak üzere toplam 155 pozisyon iptal edildi.

Bunların yerine;

• 10 teknik öğretmen,

• 25 başmühendis,

• 15 mühendis olmak üzere toplam 50 pozisyon ihdas edildi.

EÜAŞ’IN MERKEZ TEŞKİLATINA 40 BAŞMÜHENDİS

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında;

• Beş kimyager,

• Beş fizikçi,

• Beş biyolog olmak üzere toplam 15 pozisyon iptal edildi.

Kurumun merkez teşkilatına 40 başmühendis pozisyonu ihdas edildi.

EÜAŞ’IN TAŞRA TEŞKİLATINDA 36 POZİSYON İPTALİ

EÜAŞ’ın taşra teşkilatında;

• Üç ambar memuru,

• Bir satın alma memuru,

• İki dava takip memuru,

• 20 veri hazırlama ve kontrol işletmeni,

• Beş koruma ve güvenlik görevlisi,

• Beş hizmetli olmak üzere toplam 36 pozisyon iptal edildi.

Bunların yerine 25 mühendis pozisyonu ihdas edildi.

ÇAYKUR’DA UZMAN VE MEMUR POZİSYONLARI İPTAL EDİLDİ

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında bir uzman pozisyonu iptal edildi.

Kurumun taşra teşkilatında ise bir uzman ve iki memur olmak üzere toplam üç pozisyon iptal edildi. Bu bölümler için yeni sözleşmeli personel pozisyonu ihdas edilmedi.

TCDD TAŞIMACILIKTA MEMUR POZİSYONU

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında 10 repartitör pozisyonu iptal edildi. Bunların yerine 10 memur pozisyonu ihdas edildi.

TCDD TAŞIMACILIĞA 700 REVİZÖR POZİSYONU

Karardaki en kapsamlı değişiklik TCDD Taşımacılık AŞ’nin taşra teşkilatında gerçekleştirildi.

Kurumun taşra teşkilatında;

• 150 gişe memuru,

• 20 repartitör olmak üzere toplam 170 pozisyon iptal edildi.

Bunların yerine 700 revisör pozisyonu ihdas edildi.

TÜRASAŞ’TA ŞOFÖR VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİSYONLARI İPTAL EDİLDİ

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ’nin taşra teşkilatında;

• Üç şoför,

• İki koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam beş pozisyon iptal edildi. Bu bölümde yeni pozisyon ihdas edilmedi.

Karar, 13 Temmuz 2026 tarihinde alınarak 14 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.