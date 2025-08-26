Erdoğan’ın Malazgirt programı: Memurlara zorunlu katılım, öğrencilere 300 TL teşvik iddiası!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü nedeniyle bugün Muş Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı’nda düzenlenecek programa katılacak.

“Buluşma” olarak duyurulan programın mitinge dönüştürülmesi için kamu kurumlarına talimat gönderildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Muş ve çevre illerdeki kamu kurumlarına, “Malazgirt Zaferi'nin 954’üncü yıl dönümü vesilesiyle 26 Ağustos 2025 Salı günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek olan programa, birim amirleri tarafından gerekli koordinasyonun sağlanarak… Tüm personelin (nöbette olanlar hariç) katılım sağlaması ve takibinin yapılması hususunda… gereğini rica ederim” şeklinde bir yazı gönderildiği iddia edildi. Bu yazı ile memurlara, Erdoğan’ın Malazgirt’teki programına katılmak zorunda oldukları bildirildi.

300 TL HARÇLIK VE KAHVALTI

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne bağlı gençlik merkezlerindeki kurslara katılan ortaokul ile lise öğrencileri de Erdoğan’ın Malazgirt programına çağrılırken velilere gönderildiği iddia edilen mesajlarda şu ifadelere yer verildi:

“Malazgirt programı sebebiyle Malazgirt'e gideceğiz. Öğrencilerin veli izin belgeleri için kuruma gelmeleri gerekiyor. Her öğrenci için kahvaltı ve 300 TL harçlık verilecektir…”