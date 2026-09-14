Erdoğan'ın Öcalan'la ilgili o yanıtı yeniden gündemde: 'Bizim kitabımızda böyle bir şey yok'

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan için İmralı Adası'nda villa konforunda bir yer yapıldığı yönündeki iddiaları geçtiğimiz günlerde gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamayla bizzat doğrulamıştı.

Bahçeli'nin açıklamasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023'teki genel seçimler öncesi bir televizyon yayınında konuyla ilgili sözleri sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

Çankaya Köşkü’nde gazeteci Hande Fırat’ın, “Öcalan’a özgürlük söz konusu olabilir mi bu ülkede?” sorusuna yanıt veren Erdoğan, Öcalan’ın serbest bırakılmasının söz konusu olmadığını kesin bir dille ifade edip “Bizim kitabımızda öyle bir şey yok” demişti.

Erdoğan, bununla birlikte konuyla ilgili olarak CHP'yi hedef almış ve şöyle demişti:

“Böyle bir şey olamaz. Ana muhalefete sorarsanız, ana muhalefet bunu zaten açıkladı. Ana muhalefet terörist başı ile ilgili hem Selo ile ilgili açıkladı. Bizim kitabımızda böyle bir şey yok. Yani bunca insanı öldüreceksin, bunca insanın kanına gireceksin. Ondan sonra da kalkıp buna özgürlük diyeceksin. Öyle bir şey olabilir mi?”