Yayınlanma: 04.11.2024 - 12:35

Güncelleme: 04.11.2024 - 12:36

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor" dedi.

"İSRAİL İLE TİCARİ İŞLEMLERİ TAMAMEN DURDURDUK"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler."

"Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülkeyiz" diyen Erdoğan, "İsrail ile ticari işlemleri tamamen durdurduk. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduk" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI' ÇAĞRISI

Ülkelere çağrı da yapan Erdoğan, "Gazze ve Lübnan'a yönelik siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri, daha fazla devletin Filistin devletini tanıması olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı var. Lübnanlı kardeşlerimiz çok sayıda evladını kurban verdi. 13 ay boyunca yaşamadıkları acı, zorluk, çile, zulüm kalmadı. Filistinli kardeşlerimiz onurlarından taviz vermedi. Öz yurtlarında özgürce yaşama iradelerinden asla geri adım atmadı. Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, soykırımı yaptılar fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler. Bugün bir kez daha her türlü imkansızlığa, yokluğa ve yalnız bırakılmaya rağmen topraklarına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum. Gazze'nin, Filistin'in, Lübnan'ın kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyor, rabbim mekanlarını cennet eylesin diliyorum.

"Türkiye olarak ilk günden beri İsrail'in soykırımı karşısında en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biriyiz. Uluslararası kuruluşların medyayı esir alan Siyonist lobinin şahsımı ve ülkemizi hedef alan tehditlerine boyun eğmiyoruz. Elimizdeki tüm imkanlarla kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 85 bin tonun üzerinde yardımı Gazze'ye ulaştırdık. Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundayız. Yaklaşık 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduk. Soykırım suçlularının uluslararası hukuka hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz. İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusunu yaptık. Her uluslararası platformda tepkimizi açıkça ortaya koyduk."

"İSLAM DÜNYASI DESTEK OLMAZSA ATEŞİN TÜM BÖLGEMİZİ SARMASINA ENGEL OLAMAYIZ"

"İsrail kısa süre önce ajansın yasaklanması konusunda haddini aşan bir karar aldı. Üye ülkelerimizin, İsrail'in artan baskıları karşısında bu dönemde ajansa daha fazla destek olması gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle buradan bir kez daha tüm ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımı tekrarlıyorum. Kalıcı çözümler üretmemiz için dayanışmamızı her zamankinden daha güçlü şekilde göstermeliyiz. İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp Filistin ve Lübnan halkına destek olmaları büyük önem arz ediyor. Diğer türlü ateşin tüm bölgemizi sarmasına engel olamayız.

Son 60-70 yılın zirvelerine çıkan küresel enflasyonun henüz istenilen seviyelere inmemesi gibi belirsizlikler de iktisadi faaliyetler üzerinde baskı kuruyor. Enerji ve arz güvenliği, navlun maliyetleri, tedarik sıkıntıları küresel mal ve hizmet ticaretini halen olumsuz etkiliyor. Artan korumacılık, küresel ticaret hacminin artmasına engel oluyor. İşbirliğimizi güçlendirerek üstesinden gelebiliriz. Küresel ekonomik istikrarın korunması için üye ülkelerimiz arasındaki koordinasyonun ortak çözümler açısından kritik olduğu kanaatindeyim. Büyümeyi teşvik edebilir, küresel toparlanmanın hızlanmasına hep birlikte katkı sağlayabiliriz."