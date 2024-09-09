Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Yayınlanma: 09.09.2024 - 19:25

Güncelleme: 09.09.2024 - 19:28

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.

Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor:

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

"Ordumuzun disiplinine, insıcamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle çok boyutlu şekilde yürütüyoruz. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için geçerlidir. Dün Savarona yatını ziyaret ettik. Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir. Zamanla aktörler değişse de bu siyaset tarzı maalesef kötü bir muhalefet geleneği olarak varlığını halen sürdürmektedir. Son günlerde bunun tekrar ayyuka çıktığına şahitlik ediyoruz.

Bizim burada söylemeye hicap edeceğimiz hakaretleri üç beş oy uğruna sineye çekenler şimdi çıkmışlar yüzleri kızarmadan ahkam kesiyorlar. Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp, iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullandı iftirası atanlara kol kanat gerenlerin bugün söylediklerinin kıymeti yoktur."

AYRINTILAR GELİYOR...