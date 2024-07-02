Erdoğan kabine toplantısının ardından konuşuyor
Yeni bakanların yer aldığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplanın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına konuşma yapıyor.
Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 40 dakika sürdü.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Sözlerimin başında bugün aramıza katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yürütecek Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı görevini yürütecek Kemal Memişoğlu'nu kutluyorum.
- Diyarbakır ve Mardin'de anız yangını nedeniyle çıkan yangınlarda vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
- Bölücü terör örgütünün yangınları kullandığını geçmişteki tecrübelerimizden biliyoruz.
- Seçim meydanlarında bedava traktör vadedip sonrasında biz onu dikkat çekmek için söyledik diyerek işi pişkinliğe vurdukları gibi yalan yanlış bilgilerle milletimizin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Tarım ciddi bir iştir
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