Erdoğan kabine toplantısının ardından konuşuyor

Yeni bakanların yer aldığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplanın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına konuşma yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 20:06
Erdoğan kabine toplantısının ardından konuşuyor
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Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 40 dakika sürdü.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • Sözlerimin başında bugün aramıza katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yürütecek Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı görevini yürütecek Kemal Memişoğlu'nu kutluyorum.
  • Diyarbakır ve Mardin'de anız yangını nedeniyle çıkan yangınlarda vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
  • Bölücü terör örgütünün yangınları kullandığını geçmişteki tecrübelerimizden biliyoruz.
  • Seçim meydanlarında bedava traktör vadedip sonrasında biz onu dikkat çekmek için söyledik diyerek işi pişkinliğe vurdukları gibi yalan yanlış bilgilerle milletimizin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Tarım ciddi bir iştir

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