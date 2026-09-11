Erdoğan 'Kapımız açık' demişti... AKP'ye geçeceği öne sürülen CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den 'YENİ Parti' kararı

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye bir belediye başkanı daha katılıyor.
AKP'ye geçeceği iddia edilen CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, YENİ Parti'ye geçeceğini duyurdu.
"AKP'YE DEĞİL YENİ PARTİ'YE GEÇİYORUM"
Halk TV'ye konuşan Ünlü, pazartesi günü düzenlenecek törenle YENİ Parti rozeti takacağını duyurdu.
Ünlü "AKP'ye değil YENİ Parti'ye geçiyorum" dedi.
ERDOĞAN "KAPIMIZ AÇIK" DEMİŞTİ
Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Ağustos'ta kıldığı cuma namazının ardından kendisini karşılayan CHP'li Belediye Başkanı Acar Ünlü arasında geçen diyalog dikkat çekmişti.
Erdoğan, Ünlü'ye "Kapımız açık gelmek istiyorsan" demişti.