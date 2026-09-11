Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan 'Kapımız açık' demişti... AKP'ye geçeceği öne sürülen CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den 'YENİ Parti' kararı

Erdoğan 'Kapımız açık' demişti... AKP'ye geçeceği öne sürülen CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den 'YENİ Parti' kararı

11.09.2026 22:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Erdoğan 'Kapımız açık' demişti... AKP'ye geçeceği öne sürülen CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den 'YENİ Parti' kararı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine davet ettiği Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, AKP iddialarını reddetti. Ünlü, YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye bir belediye başkanı daha katılıyor.

AKP'ye geçeceği iddia edilen CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, YENİ Parti'ye geçeceğini duyurdu.

"AKP'YE DEĞİL YENİ PARTİ'YE GEÇİYORUM"

Halk TV'ye konuşan Ünlü, pazartesi günü düzenlenecek törenle YENİ Parti rozeti takacağını duyurdu.

Ünlü "AKP'ye değil YENİ Parti'ye geçiyorum" dedi.

ERDOĞAN "KAPIMIZ AÇIK" DEMİŞTİ

Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Ağustos'ta kıldığı cuma namazının ardından kendisini karşılayan CHP'li Belediye Başkanı Acar Ünlü arasında geçen diyalog dikkat çekmişti.

Erdoğan, Ünlü'ye "Kapımız açık gelmek istiyorsan" demişti. 

İlgili Konular: #AKP #CHP #Recep Tayyip Erdoğan #Marmaris #acar ünlü