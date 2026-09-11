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Erdoğan 'Kapımız açık' diye teklifte bulunmuştu... İddia: CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, AKP'ye geçiyor!

Erdoğan 'Kapımız açık' diye teklifte bulunmuştu... İddia: CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, AKP'ye geçiyor!

11.09.2026 22:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdoğan 'Kapımız açık' diye teklifte bulunmuştu... İddia: CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, AKP'ye geçiyor!

CHP’li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kapımız açık, gelmek istiyorsan” sözlerinin ardından AKP’ye katılma kararı aldığı iddia edildi. Ünlü’nün yarın AKP’ye katılması bekleniyor.
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CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün yarın AKP'ye katılacağı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftalarda "Kapımız açık gelmek istiyorsan" diyerek AKP'ye davet ettiği CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün kararını verdiği öne sürüldü.

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T24'ün edindiği bilgiye göre; Ünlü yarın AKP'ye katılacak.

MARMARİS'E GELEN ERDOĞAN'I KARŞILAMIŞTI

Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Ağustos'ta kıldığı cuma namazının ardından kendisini karşılayan CHP'li Belediye Başkanı Acar Ünlü arasında geçen diyalog dikkat çekmişti.

Erdoğan, Ünlü'ye "Kapımız açık gelmek istiyorsan" demişti. 

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