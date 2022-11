Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisini hedef aldı: 'Ya sen nerelere gittiğinin farkında mısın?'

05 Kasım 2022 Cumartesi, 17:03

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasının büyük bölümünü CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ayırdı.

'TEMİZ PARA' YANITI: 'GİTTİĞİ YER SÖMÜRENLERİN KAPISI'

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu İngiltere gezisi üzerinden hedef alan Erdoğan şöyle konuştu:

"Birileri kıta kıta geziyor. ABD olmadı İngiltere, İngiltere olmadı Almanya. Sanırsanız ki ülkenin hayrına iş yapacak. Dönüşte yediği hamburgerden başka anlatacağı yok. Ama hesabını vermediği pek çok nokta var. Temiz para arıyormuş, gittiği yer sömürenlerin kapısı. Ya sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi Düyûn-ı Umûmiye'lerden, biz de IMF görünümlü kenelerden kurtardık."

"BU KARDEŞİNİZ IMF İLE KAPILARI KAPATTI MI?"

"Artık bizim IMF'le herhangi bir işimiz yok" iddiasında bulunan Erdoğan, "CHP, IMF'in temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Bizim onlarla işimiz yok. Biz kendimize yeteriz. Gücümüz var. Bu zatın (Kılıçdaroğlu) gece yarıları yayımladığı her video, kürsülerdeki her konuşma, her provokasyon Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor" dedi.

"YARGIDA HESABINI SORACAĞIZ"

Erdoğan, Yalova'da bir mahkemede CHP milletvekillerinin görüntüleri hakkında da, "Kim mahkemelerde hakimlerin üzerine yürür? CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Bu şaşırmış ya. Şimdi yargıdayız, bunların hesabını soracağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sordum, şu anda İstasyon Meydanı'nda ne kadar Antepli var? Resmi rakam verdiler, şu an itibarıyla 60 bin. Gelişler devam ediyor dediler. Köken, inanç, meşrep farklılıkları üzerinden bölünmek, parçalanmak, kamplaşmak felaketimizdir. Hakkın ve hakikatin rotasından asla sapmadan mücadeleyi yürütmek mecburiyetindeyiz.

Gaziantep, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye için seferber olmaya hazır mıyız? Evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Türkiye düşmanlarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?

KILIÇDAROĞLU'NUN İNGİLTERE GEZİSİNİ HEDEF ALDI

CHP'YE: 'YARGIDA HESABINI SORACAĞIZ'

Aklıbaşında kim ülkenin kapanmış yarasını açar? Aklıbaşında kim uyuşturucu ile ülkesini zikreder? Kim mahkemelerde hakimlerin üzerine yürür? CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Bu şaşırmış ya. Şimdi yargıdayız, bunların hesabını soracağız. Bunlar proje ürünü hamlelerdir, bunlar da proje ürünü elemanlardır. Şimdi aynı bedelleri önümüze getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Bunlarda öyle bir tiyniyet var ki hem ülkeyi kana bulayanları sırtlarına taşırlar, hem de aynı ithamla ülkeyi kaşırlar. Partilerinin Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu söylerler ama Cumhuriyet'e faydaları yoktur. Belediyelerde bunu yaptılar. Şimdi aynı projeyi hükümet seviyesinde işletmenin peşindeler. Yapamayacaklar. Milletimiz geçtiğimiz 15 seçimde olduğu gibi 2023'te de bu oyunu bozar.

"BURAYA GAZİRAY İLE GELDİK"

"Buraya Gaziray ile geldik. Gelişen ve büyüyen Gaziantep'in şehir içi ulaşım ihtiyacının karşılanmasına büyük katkısı olacak proje. Onunla buraya geldik. Gaziray'la buraya geldik. Yeraltından geçen 5 kilometrelik bölümünün üzerini belediyemiz, spor ve oyun üniteleri ile ışıklandırması ile yeşil alanlarıyla çok güzel bir park olarak düzenledi. Bu güzel parkın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Buradan bir de müjde vereyim. Gaziray'ı ne yapalım? Ne kadar bedava olsun. Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım. Tamam."

"GELİP FABRİKA SAYMAYA KALKMIŞLARDI"