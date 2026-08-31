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Erdoğan Kırgızistan'a gitti, vekalet Cevdet Yılmaz'da

Erdoğan Kırgızistan'a gitti, vekalet Cevdet Yılmaz'da

31.08.2026 09:54:00
Güncellenme:
DHA
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Erdoğan Kırgızistan'a gitti, vekalet Cevdet Yılmaz'da

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 1 günlük program için Kırgızistan'a gitti. Cumhurbaşkanlığına bu sürede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere Bişkek’e hareket etti.

Ankara Havalimanı'ndan yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ve diğer yetkililer eşlik etti. Erdoğan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün sürecek ziyaret çerçevesinde yarın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Şanghay İşbirliği Örgütü