Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.10'da başladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşmüştü.
Erdoğan bu ziyaretin ardından Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.
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