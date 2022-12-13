Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

AA
13 Aralık 2022 Salı, 16:11
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.10'da başladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşmüştü.

Erdoğan bu ziyaretin ardından Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.

 


Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli MHP cumhur ittifakı

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