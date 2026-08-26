'Erdoğan Müzesi' için milyonlarca liralık yeni ihale

İstanbul Kasımpaşa’daki tarihi Divanhane binasının Recep Tayyip Erdoğan Müzesi’ne dönüştürülmesi kapsamında teşhir ve düzenleme çalışmaları için yaklaşık 125 milyon liralık ihale gerçekleştirildi.

Müzede sergilenmek üzere Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan 647 hediyenin de binaya taşındığı bildirildi.

YENİ İHALE DÜZENLENDİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Milli Saraylar Başkanlığı, tarihi Divanhane binasının müzeye dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında 21 Temmuz 2026’da “Divanhane Binası Teşhir Tanzimi ve Uygulama İşi (2. Etap)” başlıklı bir ihale düzenledi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre ihaleyi 124 milyon 989 bin lira teklif veren Fibula Mimarlık Tasarım Limited Şirketi kazandı. Şirket ile Milli Saraylar Başkanlığı arasında 17 Ağustos’ta sözleşme imzalandı.

Milli Saraylar Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet raporunda, Erdoğan’a verilen 647 hediyenin müzede sergilenmek üzere binaya nakledildiği belirtildi.

Raporda, eserlerin depolara alındığı, fotoğraflarının çekildiği ve ölçümlerinin yapıldığı aktarıldı. Hediyelere ilişkin envanter bilgilerinin araştırılarak kayıt işlemlerinin de tamamlandığı kaydedildi.

1869 yılında inşa edilen ve uzun yıllar Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olarak kullanılan Divanhane binasının da bulunduğu yaklaşık 30 bin metrekarelik alanın müzeye dönüştürülmesine ilişkin süreç, imar planı değişikliğiyle başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planı raporunda, tarihi yapının 6 Ocak 2022’de Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınarak Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edildiği belirtildi. İmar planındaki değişiklikle alanın “askeri alan” statüsünden çıkarılarak “müze alanı” olarak düzenlendiği ifade edildi.

Milli Saraylar Başkanlığı’nın raporunda, tarihi binanın bazı bölümlerinde makam odası, şeref salonu, Ceylanlı salon, kütüphane ve toplantı salonu düzenlemeleri yapıldığı bilgisi yer aldı.

"FAKİRİN ADINA KURDUĞUMUZ MÜZEMİZDE SERGİLEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada, Kasımpaşa’daki yapının restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kendisine hediye edilen eserlerin burada sergileneceğini şu sözlerle ifade etmişti:

“İnşallah bizlere hediye edilen bütün eserleri Kasımpaşa’da, fakirin adına kurduğumuz bir müzemizde sergileyeceğiz. Müzemizi yıl sonunu bulmadan açacağız inşallah. Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nı ele aldık, restorasyonu bitirmek üzereyiz. O harabe eseri, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nı muhteşem bir eser olarak düzenledik ve bitirmek üzereyiz. Orada, bütün bu eserleri; fakire ne hediye ettilerse ister hat olsun ister kitap olsun ister diğer birçok eseri sergileyeceğiz inşallah. Müzeyi de tüm halkımıza açarak istifade etmesini sağlayacağız."