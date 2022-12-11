Erdoğan 'son kez' dedi, muhalefetten yanıt geldi: 'Kanun imkansız diyor beyfendi'

11 Aralık 2022 Pazar, 10:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da yapılan toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son kez aday olacağını açıkladı. Erdoğan, konuşmasında "İnşallah, 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözü adaylığının hukuka uygun olup olmadığı tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan'ın yeniden adaylığının kanuna aykırı olduğuna işaret etti. Ali Mahir Başarır, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Tayyip Erdoğan 2023’de son kez seçime gireceğini açıklamış”; Anayasanın 101. maddesi ve Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu sana 2023’te bile imkansız diyor beyefendi!"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de sosyal medya hesabından, “Erdoğan'dan seçim mesajı: ‘Son kez, destek istiyoruz…’ Milletten seçim mesajı: ‘İlk kez, destek yok, gidiyorsunuz…'” sözlerine yer verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Erdoğan'ın adaylık açıklamasıyla ilgili, “Olamazsın. En son 2018'de 2. kez aday oldun. Artık bitti” dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te bir anayasa maddesine göre bir kere cumhurbaşkanı seçildiğini, o maddenin yürürlükten kalktığını belirterek, "2018'de ise yeni bir anayasa maddesine göre bir kere seçildi. Yani iki farklı, iki defa seçilme hakkı tanıyan madde var. Dolayısıyla hiçbir kafa karışıklığı yok. Hukuken çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok" demişti.