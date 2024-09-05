Erdoğan talimat verdi... AKP 'iyi insan' arıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sahaya inin, çok çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 10:05
Erdoğan talimat verdi... AKP 'iyi insan' arıyor
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AKP’de önceki gün yapılan Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında kongre takvimi belli oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sahaya inin, çok iyi çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun” dedi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, MKYK’da alınan kararla 8. Büyük Olağan Kongre’nin hazırlıklarının başladığını söyledi. “Kongrelerimizle aslında sadece bir kadro değişimi değil, bir anlayış değişimi ve bir bakış açısı değişimini de yapabilelim istiyoruz. Bunun için geniş bir istişareyle süreçleri yöneteceğiz” diyen Kandemir “Cumhurbaşkanı’mız özellikle büyükşehirlerin kongrelerine katılmak ve bu kongreler üzerinden Anadolu’yu turlamak istiyor. Büyükşehir kongrelerimizin muhtemelen 20’sinde Cumhurbaşkanı’mızı ağırlamış olacağız” açıklamasını yaptı.


Etiketler: #AKP

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