Erdoğan tarih verdi: İstanbul'daki 15 bin kiralık konutlar için başvurular başlıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaların satır başları şu şekilde:

"81 ilde 500 bin sosyal konut için kuralarımızı çekmiştik. 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'daki 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu hayata geçireceğiz. Ekim ayında ilk kurayı çekeceğiz. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül’de almaya başlıyoruz. Ekim ayında ilk bin kiralık konutumuzun kurasını çekeceğiz.

Girne'de yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise kayıp durumda. KKTC ile iş birliği içinde 9 gemi ve 11 hava aracı ile çalışmalara destek veriyoruz. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmekte. Silivri'de batan gemideki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu sene 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz büyük zafer milletimizin mücadele azmini gösteren önemli bir referanstır. Türkiye istikbalinden vazgeçmeyeceğini, namusunu çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Türkiye tarihi ve kültürel birikimi ile, potansiyeli ile dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülkedir. Çok geniş coğrafya ile tarihi bağlarımız, akrabalıklarımız var.

Dış politikada Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşım ile tüm ülkeler ile iş birliğini ilerletme gayretindeyiz. Şangay İşbirliği Teşkilatı, çok güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Teşkilatın 1 Eylül'de Bişkek'teki zirvesine iştirak ederek bu iradesini teyit ettik. Zirve kapsamında aralarında Putin'in de bulunduğu birçok hükümet devlet başkanı ile görüştük.

Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz.

Selçuklu'yu Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden bir hamlede Cumhuriyete atlayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmuyoruz.

Bunlar son derece art niyetli toplumsal mühendisliklerdir. Milletimizi ruh kökünden koparmayı amaçlayan hiçbir proje başarılı olamadı. Ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Sayın Bahçeli ve diğer siyasi parti liderleri katılımı ile muhteşem bir buluşmaya imza attık. Kardeşlerimiz ile Malazgirt'in yıl dönümünü kutladık.

Açık ve net söylemek isterim, soğuk kanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizdeki hasmane adımları türbinden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir inancın toplumun karşısında değildir. Türkiye kimsen gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan döndüremez. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye kardeşleri ile yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak düşman olan kaybedecektir."