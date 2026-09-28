Erdoğan ve yakınlarının bilgileri sorgulanmış: Eski MASAK yöneticisi de aralarında 3 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Siyasal veya Askeri Casusluk' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne yönelik yetkisiz işlemler ile sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin incelemeler yapıldı.

İncelemelerde 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirlendi

Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ'nün askeri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitler yapıldı. Bu kişilerin önemli bir bölümünün, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktıkları belirlendi.

ERDOĞAN, YAKINLARI VE BAKANLARIN BİLGİLERİ SORGULANDI

EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında ise sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulundu. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlendi.

ESKİ MASAK BAŞKANI TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

22 şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında, bugün İstanbul merkezli olarak Ankara’da da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında olay tarihinde MASAK Daire Başkan yardımcısı olarak görev yapan İnönü Akgün Alp'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnönü Akgün Alp, Eda Aydoğan, Güner Eke, Zehra yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklamaya sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler arasında MASAK'ın eski başkan yardımcılarından İnönü Akgün Alp'in de yer aldığı öğrenildi.

ESKİ MASAK BAŞKANLARI İFADE VERDİ

Öte yandan eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli, soruşturması kapmasında ifade verdi. Üç isim, ifadelerinin ardından adliyeden ayrıldı.

Soruşturmada ifade veren eski MASAK başkanları şöyle:

-2009-2014 yılları arasında başkanlık yapan Mürsel Ali Kaplan

-2014-2016 yılları arasında başkanlık yapan İbrahim Hakkı Polat

-2016-2019 yılları arasında başkanlık yapan Osman Dereli