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Erdoğan ve yakınlarının bilgileri sorgulanmış: Eski MASAK yöneticisi de aralarında 4 kişiye tutuklama istemi

Erdoğan ve yakınlarının bilgileri sorgulanmış: Eski MASAK yöneticisi de aralarında 4 kişiye tutuklama istemi

28.09.2026 14:13:00
Güncellenme:
DHA
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Erdoğan ve yakınlarının bilgileri sorgulanmış: Eski MASAK yöneticisi de aralarında 4 kişiye tutuklama istemi

'Siyasal veya Askeri Casusluk' soruşturmasında, MASAK’ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlendi. Şüphelilerden eski MASAK daire başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklamaya sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Siyasal veya Askeri Casusluk' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne yönelik yetkisiz işlemler ile sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin incelemeler yapıldı.

İncelemelerde 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirlendi

Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ'nün askeri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitler yapıldı. Bu kişilerin önemli bir bölümünün, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktıkları belirlendi.

ERDOĞAN, YAKINLARI VE BAKANLARIN BİLGİLERİ SORGULANDI

EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında ise sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulundu. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlendi.

ESKİ MASAK BAŞKANI TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

22 şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında, bugün İstanbul merkezli olarak Ankara’da da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında olay tarihinde MASAK Daire Başkan yardımcısı olarak görev yapan İnönü Akgün Alp'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnönü Akgün Alp, Eda Aydoğan, Güner Eke, Zehra yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

İlgili Konular: #fetö #MASAK

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