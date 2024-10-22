Erdoğan'dan, Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk açıklama: 'Sonu onursuz bir ölüm olmuştur'

Yayınlanma: 22.10.2024 - 14:28

Güncelleme: 22.10.2024 - 14:45

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Anadolu ihtilaliyle iktidara geldiğimiz 3 Kasım 2002'den beri aşkla koşan yorulmaz düsturu ile durmadan, dinlenmeden gecemizi gündüzümüze katarak aşkla koşturuyoruz. Milletin namusumuza emanet ettiği iradesini şanla, şerefle, ona zerre miskal leke bulaştırmadan taşımanın hasbi mücadelesini veriyoruz. Hamdolsun bugüne kadar milletimize mahcup olacak hiçbir iş yapmadık. Gün oldu milli iradeye kast eden darbecilere meydan okuduk. Gün oldu eli kanlı terör örgütlerine karşı canımızı ortaya koyduk.

* Gün oldu kendini ülkenin sahibi gören elitlerin karşısına dikildik. Gün oldu bürokratik oligarşi ile mücadele ettik. Gün oldu emperyalistlere ve taşeronlarına bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösterdik. Vesayete, mafyaya, çetelere, terör örgütlerine, haksızlığa, hukuksuzluğa, statükonun bekçiliğine soyunan antidemokratik güç odaklarına hiçbir zaman baş eğmedik.

"DARBECİLERE MEYDANLARI DAR ETTİK"

* 15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara, namussuzca millete kurşun çıkan FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle sırt sırta vererek hadlerini bildirdik. Darbecilere meydanları dar ettik. Zaferlerimizle birlikte tevazumuzu da büyüttük. Kibre kapılıp halkla arasına mesafe koyanlardan asla olmadık. Kendimiz bedel ödesek bile millete ve memlekete bedel ödettirmedik.

"SONU ONURSUZ BİR ÖLÜM OLMUŞTUR"

* Milletin çocuklarını hizmet diyerek mankurtlaştıranların sonu diğer iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Bu hainler tüm uğraşlarımıza rağmen emrinde oldukları ağababalarının eteğine yapışarak Türk adaletinden kaçmayı başardılar. Döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaktır. Allah'ın cezalandırması çetindir. Rabbimiz hesabını bu hainlerden tek tek soracaktır. FETÖ'cü sırtlan sürücüsünün ensesinde muhakkak olacağız. Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz olsun soğumuştur.

AKP'DE KONGRE SÜRECİ

* Biliyorsunuz 12 Ekim itibariyle 8’inci Olağan Kongre sürecimizi başlatmış bulunuyoruz. Kongrelerimizi bir bayram havasında başarıyla tamamladık. Yeni seçilen ve görevlerine devam eden kardeşlerimi tebrik ediyorum.

* AK Parti çatısı altında bencilliğe yer yoktur. Bu kadronun hamurunda biz vardır. Bu kadronun kalbinde koltuk, makam, rütbe hırsı değil, millete hizmet etme aşkı vardır. Vazife almak elbette önemlidir ama aslolan gönüllü olmaktır. AK Parti bir gönül hareketi olarak doğmuştur. Fitne, nifak için AK Parti’nin sağlam, sarsılmaz ve yıkılmaz kalesinde gedik açmak için pusuda bekleyenleri sevindirmeyeceğiz.

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