Erdoğan'dan itiraf gibi sözler: Van Denizi'nin kıyısını yalılarla donattık

Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:25

Güncelleme: 05.05.2023 - 15:31

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'ndaki mitingde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek. Kardeşlerim Van depremini hatırlıyorsunuz değil mi? O zaman Belediye Başkanı kimdi? Malum HDP’li. O zaman Van’ın susuzluğu ile ilgili bir adım atmadı. Ne dedi 'gelsin devlet yapsın.' Biz Van’ın susuzluğunu giderdik. Edremit'i Edremit biz yaptık, Erciş'i Erciş biz yaptık. Van Gölü demiyorum Van Denizi'nin kıyısını biz yaptık. Nerede belediye. Belediye başkanı neden görevini yapmadı.

* Hani bunlar benim Kürt kardeşlerimi seviyordu. Bunlara inanıyor musunuz? Değerli kardeşlerim Türk’üyle Kürt’üyle biz yaratılanı yardandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap şu bu yok. Biz sadece Allah için seviyoruz. Kürt kardeşlerimi de aynı anlayışla seviyoruz. Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.

"CHP GELİP BURADA MİTİNG YAPABİLİR MİYDİ, KİMİNLE YAPTILAR?"

* Bunlar sadece vahşet kusuyor. 14 Mayıs'ta bunların hesabını sormaya var mıyız? CHP'ye şimdi payanda oldular. CHP gelip de burada miting yapabilir miydi, kiminle yaptılar? Şimdi bu hesabı sormak lazım. Dişe diş kana kan diyerek ifade edenlerin derdi Van olabilir mi? Vanlının huzuru olabilir mi? Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için sizin karşınıza geldiklerinde, onlara bunun hesabını sormayacak mısınız? Kürt kardeşlerimin de hakkını, hukukunu, özgürlüğünü kullanabileceği demokrasi zeminini biz kurduk mu? 2011 depreminin ardından Van'ı adeta yeni baştan inşa ettik mi?

* Bay bay Kemal ne söz verdi? Bu CHP'lilere bu HDP'lilere sormak lazım, siz Van'a ne kazandırdınız, bir de onu söyleyin? Daha okulunu, hastanesini, sosyal yardımlarını, bölünmüş yolları, barajları, havalimanlarımızı, sulama tesislerini, doğal gazı saymıyorum bile. Çevre yolu inşasını da inşallah seneye bitiriyoruz. 96 milyar liralık kamu yatırımını Van'a yaptık. Tüm bu eser ve hizmetlerin sürmesi için hazır mısınız?

"AK PARTİ VE MHP'NİN KİTABINDA LGBT YOK"

* CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi? Yanlarında da yavrucuklar var. AK Parti'nin kitabında MHP'nin kitabında LGBT yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürülmesini asla kabul etmiyoruz.

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