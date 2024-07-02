Erdoğan 'Güçlü bir Suriye' istiyoruz dedi: 'Toprak bütünlüğü Türkiye'nin önceliğidir'
Yeni bakanların yer aldığı kabine toplantısı sona erdi. Toplanın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına seslendi. Erdoğan'ın konuşmasın gündem maddeleri arasında Kayseri'de yaşanan olaylar ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'erken seçim' sözleri vardı.
Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Külliye'de basına kapalı yapılan toplantı 2 saat 40 dakika sürdü.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Sözlerimin başında bugün aramıza katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yürütecek Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı görevini yürütecek Kemal Memişoğlu'nu kutluyorum.
- Diyarbakır ve Mardin'de anız yangını nedeniyle çıkan yangınlarda vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
- Bölücü terör örgütünün yangınları kullandığını geçmişteki tecrübelerimizden biliyoruz.
- Seçim meydanlarında bedava traktör vadedip sonrasında biz onu dikkat çekmek için söyledik diyerek işi pişkinliğe vurdukları gibi yalan yanlış bilgilerle milletimizin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Tarım ciddi bir iştir.
SURİYE AÇIKLAMASI: "ELLERİ KIRMASINI BİLİRİZ"
- Komşumuz Suriye'de 13 yıldan fazla süredir devam eden ve 1 milyon insanın hayatına mal olan itilafa siyasi çözüm bulmak için çok uğraştık. Astana süreci ile rejim ve muhalefetin aynı süreçte buluşmasını sağladık. Bunun dışında farklı kanallarla daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmeye çalıştık.
- Bizim kimsenin toprağında ve egemenliğinde gözümüz yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli birliğinin korunması Türkiye'nin de önceliğidir. Güçlü bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmekten imtina etmeyiz.
- Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz.
"ERKEN SEÇİM DİYE BİR KAVRAM YOK"
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde erken seçim diye kavram yok. Bunun yerine Cumhurbaşkanı ve Meclisin seçimlerin yenilenmesi kararı alması vardır. Muhalefetin birçok alan gibi burada da Türkiye'yi geriden takip ettiği anlaşılıyor.
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