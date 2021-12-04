Erdoğan'dan, dolar ve faiz açıklaması

04 Aralık 2021 Cumartesi, 15:09

Siirt'te konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesini eleştirdi.

Erdoğan, ''Dün de TÜİK'i randevu falan almadan gitmek istedi. TÜİK randevu vermedi. Gittiler TÜİK önünde gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlar senin gibi ciddiyetsiz değil'' dedi.

''RANDEVUSUZ GİDİLMEYECEĞİNİ ÖĞREN''

''Randevu vermediler, randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı'' diyen Erdoğan, ''Bak Bay Kemal, devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, öyle rastgele gidemezsin'' İfadelerine yer verdi.

"KARŞISINDA BİZİ BULUR"

Erdoğan, ''Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Onu asıl mücadele alanına çağırıyorum. Ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur. Memurumuza işçimize, çiftçimize, muhtarımıza sataşırsa karşısında bizi bulur. Gitsin kendi çöplüğünde eşelensin. Bu insanın tertemiz insanına bulaşmasın" diye konuştu.

"STOK YAPANLAR BEDEL ÖDEYECEK"

Erdoğan, ''Yüksek fiyat artışlarının büyük bir kısmı enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Yüksek fiyatların bir kısmının yakında dengeye oturması bekleniyor. Fahiş fiyat artışlarının bir diğer sebebi aç gözlü fırsatçılardır. Stokçulara sesleniyorum, depolarda bütün bu malları stoklarında saklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyecekler. Döviz kurlarındaki artışlarda da yabancıların eli yanında bu aç gözlülüğün etkilerini görüyoruz. Bu kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir seviyeye ulaştıracağız'' ifadelerini kullandı.

"İSTİKRARLI ÇİZGİYE OTURTACAĞIZ"

''Döviz kurlarındaki artışlarda da yabancıların eli yanında bu aç gözlülüğün etkilerini görüyoruz'' diyen Erdoğan, ''Üretenin ve istihdam sağlayanın daima yanında olacağız. Düşük faizle yanında olacağız. Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız" şeklinde konuştu.