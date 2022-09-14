Erdoğan'dan partisine yeni talimat: 'Herkes en etkili olduğu alanların en ucuna giderek, ibreyi partinin lehine çevirsin'
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK toplantısında partililere verdiği talimatı açıkladı.
İktidar lehine yazdığı yazılarla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Muhalefette sürpriz içinde sürpriz bekleniyor" başlıklı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK toplantısının ayrıntılarını kaleme aldı.
Selvi, Erdoğan'ın partililere "Sahada olun, seçimlere çalışın" dediğini aktardı.
Öte yandan; Erdoğan'ın önceki MKYK toplantısında “Herkes en etkili olduğu alanların en ucuna giderek, ibreyi partinin lehine çevirsin” dediğini ifade eden Selvi, "Bu sadece sokakta olma anlamına gelmiyor. Kararsız seçmenin kazanılması, AK Parti’nin küskünlerinin ikna edilmesi, Kürt seçmen dahil olmak üzere birçok başlık bunun altına giriyor" dedi.
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