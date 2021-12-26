Erdoğan'dan 'torba' tepkisi: Bir daha getirmeyin

26 Aralık 2021 Pazar, 08:27

AKP grubunun birbiriyle ilgisi olmayan ve yeterince hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirdiği yasa tasarıları, muhalefetten sonra AKP'li Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepkisini çekti.

İktidar partisi, Meclis’te muhalefet engeline takılmamak için, çıkarılacak yasalar konusunda uzun zamandır ‘torba teklif’ yöntemine başvuruyor. Bu kapsamda, Bakanlıklar ihtiyaçları olan düzenlemeleri AKP grup yönetimine bildiriyor, her Bakanlık için ayrı bir yasa teklifi hazırlamak yerine, birçok yasada yapılacak değişiklikleri ‘Bazı kanunlarda yapılacak değişiklikler’ başlığı ile tek bir torba teklifte topluyor.

Ancak birbiriyle konu bütünlüğü olmayan ve hata içeren metinlerin artık parti yönetiminde de sıkıntı yarattığı belirtiliyor.

Sağlık çalışanlarına zam teklifinin eksik hazırlanması nedeniyle geri çekilmek zorunda kalması, enerji düzenlemesinin içindeki maddelerin hatalı olduğu için iki kez revize edilmesi, yanlış teklifteki maddelerin, tam görüşülecekken başka bir teklife taşınması gibi birçok olay yaşanınca Erdoğan’ın devreye girdiği ortaya çıktı.

İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre doktorların maaş artışına ilişkin kapsam tartışması sırasında yapılan toplantılarda, Erdoğan’ın hem bakanlara hem de AKP grup yönetimine konuyla ilgili uyarıda bulundu. Erdoğan’ın “Bir daha böyle ayaküstü, yeterli hazırlık yapılmamış, arkası önü düşünülmemiş, etki analizi yapılmamış şeyleri Meclis gündemine getirmeyin” uyarısında bulunduğu öğrenildi.



