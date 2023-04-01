Erdoğan'ın atadığı Bilal Saygılı'nın FETÖ geçmişi

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İzmir İl Başkanlığı görevine eski MÜSİAD başkanı Bilal Saygılı atandı. Saygılı’nın 2013 yılındaki Pensilvanya ziyareti dikkat çekti. S

aygılı’nın terörist başı Gülen’in evinde kaldığı öğrenildi. FETÖ borsasıyla gündeme gelen Bilal Saygılı’nın soruşturma geçirdiği öğrenildi. Babası ile birlikte gözaltına alınan ve serbest bırakılan iş insanı, ayrıca 2019 yılında kendi adına Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi yaptırmıştı. Külliyenin açılışını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirmişti. Atama AKP yönetimi ve üyeleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Gazeteci yazar Can Özçelik’in “FETÖ Borsası” kitabında, Saygılı’nın Gülen’i Pensilvanya ziyaretinin detayları anlatılıyor. Pensilvanya’da dört gün geçiren Saygılı, ziyaretini şöyle aktarıyor: “3-7 Ocak 2013 tarihleri arasında üç kişi Amerika Pensilvanya’ya gittik. Burada üç kişi Fethullah Gülen’in de kaldığı çiftlik evinde bize tahsis edilen müstakil evlerden bir tanesinin odasında kaldık. Daha sonra kahvaltı yapıyor, saat 09:00’da Fethullah Gülen geliyordu.”

HER SABAH NAMAZA KALDIRIYORLARDI

AKP İzmir İl Başkanlığı’na atanan Bilal Saygılı teröristbaşı Gülen’in evinde kaldığı günleri şöyle anlattı: “Burada kaldığımız süre içerisinde her sabah saat 04:00’te namaza kaldırıyorlardı. Fethullah Gülen’in öğrencileri olan ‘Mollalar’ hadis ve tefsir dersi veriyordu. Bu dersler esnasında da Gülen düşüncelerini ileterek onlara müdahale ediyordu.”