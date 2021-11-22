Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan 'Kılıçdaroğlu'na açılan davalar' açıklaması

22 Kasım 2021 Pazartesi, 16:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtıkları davalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aydın açıklamasında, 2017’den sonra açılan ve halen derdest olan davalardan vazgeçilmediğini ifade etti. Açıklamada, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davalarından feragat ettiği haberlerinin doğru olmadığı belirtildi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile olan ve kesinleşen davalarına dair basın açıklamamız ektedir. pic.twitter.com/QlktvZzywQ — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) November 22, 2021

Aydın'ın açıklaması şöyle:

"Öncelikle şu hususu ifade etmek gerekir ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açtığı ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değildir. Derdest davalarla ilgili yeni bir feragat varmış gibi yapılan bir kısım haberler gerçeği yansıtmadığı gibi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu haberleri esas alarak yaptığı açıklamaların da gerçek dışı varsayımlara dayandığı anlaşılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden sonra, 29 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 'Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve geri çekiyorum' demiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin maruz kaldığı tehdit ve tehlikeleri gözeterek, birlik beraberliğimizin tahkim edilmesi, siyasi hayatımızda asgari nezaketin tesis edilmesi ümidi ile ortaya koyduğu bu irade üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalar da dahil olmak üzere açtığı davalarından feragat etmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu tavrı, başta davanın muhatapları olmak üzere, herkes tarafından takdir edilmiş ve memnuniyetle karşılanmıştır. Hal böyle iken yaklaşık beş yıl sonra bu davaların "dünyaya daha fazla rezil olmamak adına" geri çekildiğinin iddia edilmesi, açık bir çarpıtmadır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımında, davalara dair verdiği bir kısım bilgiler de hatalıdır. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 51 dava bulunmaktadır. Bu davaların, 37 tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 8 tanesinde ise davanın esasına girilerek Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş bu gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir. 6 dava ise esasa girilerek reddedilmiştir."