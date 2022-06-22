Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, Vali Gül ve korumalarına saldırı iddiası

22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:37

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Gaziantep'te 20 Haziran 2022 tarihinde, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, Gaziantep Valisi Davut Gül ve koruma görevlilerine silahlı saldırı düzenlendiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Hakverdi önergesinde, “20 Haziran 2022 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın merhum halası Fatma Güzel’in, Gaziantep’in Karkamış İlçesi’ne bağlı Soylu Köyü’nde (mahallesinde) cenaze töreni yapılmıştır. İddialara göre, cenazeye katılmak üzere Soylu Köyü’ne doğru yola çıkan Gaziantep Valisi Davut Gül, Mustafa Doğan İnal ve beraberindeki koruma görevlilerine, Y.Ö. isimli bir şahıs ve sayısı bilinmeyen birkaç kişi tarafından, Oğuzeli İlçesi’nin Güveçli Köyü yakınlarında ateş açılmış ve çıkan çatışmada 1 kişi yaralanmıştır” iddialarına yer verdi.

"OLAYIN ÜSTÜ MÜ ÖRTÜLÜYOR?"

Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle, TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Hakverdi, “Vali Gül, Avukat Doğan ve Koruma Görevlilerine saldırı düzenlendiğine dair önemli iddialar var. Bu saldırı sonrası çıkan çatışmada 1 yaralı olduğu, Gül ve İnal’ın cenaze törenine katılamadan yoldan geri döndüğü ve sonrasında akşam saatlerinde taziyeye ancak gidebildiklerine dair bölgeden gelen haberler, kamuoyu tarafından merak edilmekte ve aydınlatılmaya muhtaç durumdadır. Bu iddialar gerçek ise; böylesine önemli bir konu hakkında soruşturma açılıp açılmadığı ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığının, İnan ve Y.Ö. arasında bir ortaklık ya da çıkar çatışması olup olmadığının sorgulanması ve olayın üstünün kapatılmak istenip istenmediğine dair kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar bir an önce yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

CHP’li Hakverdi’nin Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesindeki sorular şöyle;

Vali Davut Gül ve Avukat Mustafa Doğan İnal, 20.06.2022 tarihinde, İnal’ın halası Fatma Güzel’in cenazesine katılmak üzere Soylu köyüne birlikte mi hareket etmişlerdir?





Vali Gül, Avukat İnal ve Koruma görevlilerine, cenaze törenine giderken Oğuzeli’ne bağlı Güveçli Köyü yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği; Gül, İnal ve Korumalarının cenazeye katılamadan geri döndüğü, ancak akşam saatlerinde taziye ziyaretinde bulunabildikleri iddiaları doğru mudur? Yine iddialara göre, bu saldırı sonrası çıkan çatışmada 1 kişinin yaralandığı doğru mudur? Doğru ise yaralananın kimliği belli midir?





Saldırıyı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal ile daha önce tanışıklığı ve hukuku bulunduğu belirtilen Y.Ö.’nün yaptığı iddiaları doğru mudur? Bu konuda başlatılmış bir soruşturma var mıdır?





Bu saldırı ve çatışma iddiaları gerçek ise; saldırıya dair bir soruşturma başlatılmamışsa bunun nedeni nedir? Y.Ö. ve Mustafa Doğan İnal arasında bir bağlantı bulunmakta mıdır? Bu olay basından ve kamuoyundan gizlenmek istenmekte midir?

İNAL AÇIKLAMA YAPTI

Hakverdi'nin soru önergesinin haberleşmesi üzerine Mustafa Doğan İnal, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. 'Silahlı saldırı' iddiasını reddeden İnal, "Vekilin derdi başka... Bu terbiyesiz lağım 'Uçankuş' sitesinin derdi başka" ifadelerini kullandı.