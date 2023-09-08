Erdoğan'ın imzasıyla atanmıştı: Erciş Kaymakamı, 'Gezici' olan soyadını değiştirmiş

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:31

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren mülki idare amirleri kararnamesinde yer alanlar arasında olan bir isim, 'soyadı değişikliği' nedeniyle dikkat çekti.



Buna göre, kararnameyle Van’ın Erciş ilçesine kaymakam olarak atanan Nuri Mehmetbeyoğlu'nun 'Gezici' olan soyadını bir süre önce mahkeme kararıyla değiştirdiği ortaya çıktı.

İddiaya göre Mehmetbeyoğlu, 2013’teki Gezi Parkı eylemlerini anımsattığı için soyadını bugün kullandığı Mehmetbeyoğlu olarak değiştirdi.

Gazete Oksijen'deki yazısında Tolga Şardan'ın aktardığına göre Mehmetbeyoğlu, soyadını değiştirmesinin hikayesini ise şöyle anlattı:

“Biz Yörük ailesi mensubuyuz. Yörük olduğumuz için büyük dedem, soyadı kanunu çıktığında aynı zamanda göçebe hayatı yaşadığı için Gezici soyadını almış. Büyük dedem kullandığı için biz de kullandık bu soyadını. Mehmetbeyoğlu büyük büyük dedemin adıydı. Rahmetli dedemin vasiyeti vardı. Babamın da isteği vardı. Mehmetbeyoğlu çok güzel bir soyadı. Gurur duyuyorum. Bütün aile değiştirdik.”

Şardan'ın aktardığına göre, Mehmetbetoğlu, soyadının değiştirmesinde Gezi Parkı eylemlerini anımsatmasının etkili olup olmadığı yönündeki soru üzerine ise “Hiç alakası yok” yanıtı vermekle yetindi.

Öte yandan Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun 2015’te İstanbul ve Nevşehir’de vali yardımcılığı, 2016’da İçişleri Bakanlığı’nda hukuk müşavirliği ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nde şube müdürlüğü yaptığı ve bu görevlerin hepsinde Gezici soyadını kullanmaya devam ettiği öğrenildi.

