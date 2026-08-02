Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve kısa süre önce CHP'den istifa eden Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, AKP'ye katıldı. Peki, Eren Ali Bingöl kimdir? Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl kaç yaşında, nereli?

EREN ALİ BİNGÖL KİMDİR?

Hayatı ve Eğitimi

Eren Ali Bingöl, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılından beri Tuzla'da yaşamını sürdürüyor. Lise eğitimini Darıca Ülkü Yalçın Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Erasmus Plus programı kapsamında İtalya'da mülteci politikaları üzerine çalışmalar yürüttü. Genç yaşta başladığı tiyatro ve kamp kulüpleri sayesinde sosyal becerilerini ve liderlik yeteneklerini geliştirdi. Ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktif katılım sağladı.

Aile şirketindeki çalışmalarını öğrencilik hayatıyla aynı anda sürdürdü. Hukuk fakültesi eğitimi ve mesleki birikimiyle kentsel dönüşüme hak ve adalet temelli bakış açısını pekiştirdi.

Siyasi Kariyeri

Eren Ali Bingöl, 18 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Parti ilçe yönetiminde hukuk ve seçim işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, ilçe eğitim sekreterliği ve ilçe hukuk komisyonu başkanlığı ile ilçe seçim kurulu üyeliği gibi görevlerde aktif rol aldı.

Çözüm odaklı bakış açısıyla Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde görev alan Bingöl, 2019 yılında İstanbul'un en genç ilçe başkanlarından biri olarak Tuzla İlçe Başkanlığına seçildi.

İlçe Başkanlığı görevi süresince Tuzla'nın koku sorunu ve Konaşlı bölgesinin imar planı gibi önemli sorunlar üzerine çalışmalar yaptı. Bu alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile etkili çözümler üreterek Tuzla'nın sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulundu.

Tuzla Belediye Başkanlığı

Eren Ali Bingöl, 2024 yılında Tuzla Belediye Başkanı olarak seçilerek görevine başladı.

Özel Hayatı

Eren Ali Bingöl, evli ve bir çocuk babasıdır.

EREN ALİ BİNGÖL CHP'DEN İSTİFA MI ETTİ?

2024 yerel seçimlerinde CHP'li seçmenlerin oylarıyla seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandıktan sonra CHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla Şile Belediye Başkanvekili seçilen Sacit Terzi toplantıda AKP'ye katıldı.