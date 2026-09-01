Erhürman: 'Batık gemi 550 metre derinlikte tespit edildi'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında yaşanan faciaya ilişkin yaptığı son açıklamada, denizin derinliklerinde batan yolcu gemisinin enkazı olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildiğini duyurdu.

Erhürman, "Girne açıklarında batan geminin yeri 550 metre derinlikte tespit edildi. Robotik dalış yapılacak. Şu anda bütün konsantrasyonumuz derindeki batığa ulaşmak ve oradan ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak" diye konuştu.

Kayıp 20 yolcuya ulaşabilmek için arama çalışmalarının yeni bir aşamaya geçtiğini ifade eden Erhürman, robot denizaltı sistemlerinin bölgede göreve başladığını söyledi.

Derinlik nedeniyle dalgıçlarla müdahalenin mümkün olmadığını vurgulayan Erhürman, arama faaliyetlerinin ileri teknoloji ekipmanlarla sürdürüldüğünü kaydetti.

Facianın ardından başlatılan soruşturma sürecine de değinen KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, yargı sürecinin hızlı şekilde devam ettiğini, olayın idari ve teknik boyutlarına ilişkin incelemelerin de sürdürüldüğünü belirtti.