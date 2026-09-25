Erişim engelleri doruğa ulaştı, Diyanet'ten 'sosyal medya' hutbesi geldi

İktidarın son dönemde hız verdiği erişim engeli kararlarının son örneği "fon krizi"yle ilgili haberlere getirilen kısıtlama olurken Diyanet İşleri Başkanlığı da konuyla bağlantılı bir hutbe hazırladı.

Diyanet'in 81 ildeki camilerde okutmak üzere hazırladığı sözkonusu bu haftaki (25 Eylül 2026) "Tebliğ Sorumluluğumuz" başlıklı Cuma hutbesinde konuya ilişkin uyarılarda bulunuldu.

"MELEKLER SÖZLERİNİZİ KAYDEDİYOR"

"Bir sözü paylaşmadan önce doğruluğuna, bir başkasının hayatına dair yorum yapmadan önce ise mahremiyetine özen göstermelidir" denilerek hutbede Kuran'daki Kaf Suresi'nin "İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın” ayeti hatırlatıldı.

Hutbenin ilgili bölümü şöyle:

"Teknolojinin gelişimi tebliğ metodumuza yeni yollar açmaktadır. Bu yollar; bizlere, hiç gitmediğimiz coğrafyalardaki insanlarla iletişim imkânı sunmaktadır. Bununla birlikte dikkat edeceğimiz hususlar da artmaktadır. Dolayısıyla sosyal mecralarda paylaşımda bulunan her bir kardeşimiz; Yüce Rabbimizin, “İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın”[5] uyarısını dikkate almalıdır. Bir sözü paylaşmadan önce doğruluğuna, bir başkasının hayatına dair yorum yapmadan önce ise mahremiyetine özen göstermelidir. İlim meclislerinde dile getirilmesi gereken konuları sosyal medyada gelişigüzel ve ölçüsüzce tartışmamalıdır. Düşünülmeden söylenen bir sözün, önemsenmeden yapılan bir paylaşımın, sinelerde yıllarca taşınacak bir yaraya dönüşebileceğini unutmamalıdır."