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Erzin Belediye Başkanı Elmasoğlu CHP’den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti

Erzin Belediye Başkanı Elmasoğlu CHP’den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti

28.07.2026 13:15:00
Güncellenme:
ANKA
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Erzin Belediye Başkanı Elmasoğlu CHP’den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, CHP’den istifa ettiğini ve siyasi hayatına YENİ Parti’de devam edeceğini açıkladı.
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Elmasoğlu’na, CHP Erzin İlçe Başkanı Ali Hamdullah Vural ile ilçe yönetimi de eşlik ederek YENİ Parti’ye katılma kararı aldı.

"YENİ PARTİ İLE BERABER İKTİDAR YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Elmasoğlu, CHP Erzin İlçe Başkanlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“18 yaşından bu yana bu partinin üyesiyim. Babam yıllarca Erzin İlçe Başkanlığı yaptı. CHP bünyesinde siyaset yapma olanağımız kalmadığı için Sayın Özgür Özel başkanlığında kurulan YENİ Parti'ye buradan hep beraber geçmiş oluyoruz. Burada geçme iradesini hep birlikte beyan ettik. İnşallah inanıyoruz ki YENİ Parti ile beraber iktidar yolumuza devam edeceğiz.” 

 
 
 
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