Erzurum Valisi Memiş: 'İhtiyaç olursa gözaltı yapılır'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 23:41

Güncelleme: 07.05.2023 - 23:42

Vali Okay Memiş, düzenlediği basın toplantısında, İmamoğlu'nun kente ziyaretinin bir "miting" olarak değil, "esnaf ziyareti" olarak programlandığını söyledi.

Seçim yasaklarının 4 Mayıs itibarıyla başladığını ve 4 Mayıs'tan itibaren seçimlerle ilgili bütün emir-komuta zincirinin, il ve ilçe seçim kurullarında düzenlendiğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

*Daha önceden bize yapılan müracaatlarında miting alanı olarak gösterdiğimiz bir yer vardı. Orada miting yapılmadı. Bu 4 Mayıs’tan önceki tarih içindi. Bu tarihten sonra ise miting yapılamayınca, Sayın İmamoğlu’nun ilimize ziyaretlerini sayın il başkanı bize ifade etti. Biz de bu konuyla ilgili olarak yetkinin il ve ilçe seçim kurullarında olduğunu, bununla birlikte bütün siyasi partilerin gerekli demokratik haklarını kullanabileceğini böyle bir ziyaret olması halinde her türlü tedbiri alacağımızı söyledik. Esnaf ziyaretinden sonra da uygun olan yerlerde konuşma yapılacağı, halka hitap edileceği söylendi. Aslında bu bir noktada miting gibi değerlendirilebilirdi. Çok fazla yasaklayıcı davranmamak adına bu konuda bizim için önemli olan sayın misafirlerin güvenliğini almak olduğunu ifade ettik. Nitekim o şekilde planlandı. Biz Sayın İmamoğlu'nun ilimize ziyaretini, havalimanından şehir merkezine gelene kadar, ondan sonraki muhtemel konuşma alanından sonraki bütün güvenlik tedbirlerimizi ona göre aldık hatta çok üst düzeyde tedbir aldığımız söyleyebiliriz.

SU ŞİŞELERİ ATILDI

*Esnaf ziyaretinden sonra yapılacak olan muhtemel konuşma yerlerinden birisi olan Havuzbaşı’na doğrudan yönlendirildiler ve geldiler. Bizim orada gerekli güvenlik tedbirlerimiz vardı. 1000'in üstünde polis kardeşimizi, arkadaşımızı buraya görevlendirmiştik. Konuşmasını yaptığı sırada bariyerlerin arkasına su şişeleri atılmaya başlandı. Kendileri konuşmayı yarıda bırakarak havaalanına döndüler ve oradan da ilimizden ayrıldılar.

*Bugün Havuzbaşı Kent Meydanı resmi olarak ilan edilmiş miting alanı değildi. Eğer resmi alan olarak ilan edilen bir miting alanı olmuş olsaydı, birçok daha fazla güvenlik tedbiri alıp bunu sağlayabilirdik. Şu ana kadar ilimizi Cumhurbaşkanı'mız da dahil olmak üzere birçok siyasi lider ziyaret ettiler. Her türlü çalışmayı yaptılar. Hatta daha önce Meral Akşener Hanım da ilimizi ziyaret etmişlerdi. Orada da yine aynı şekilde konuşma yapıldı. Olay kendiliğinden gelişti. Miting haricindeki vatandaş ve esnaf ziyaretlerine karşı biz daha esnek bir şekilde hareket ediyoruz. Böyle tedbirleri almaya gayret ediyoruz. Bizim yaklaşımımız, yasaklayıcı bir yaklaşım değil, herkesin seçim ortamında, yasaların mevzuatın bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde hareket edip gerekli güvenlik tedbirlerini almaktır.

GEREKLİ MÜDAHALE YAPILDI

*Dolayısıyla tedbirlere rağmen, yapılan bariyerlere rağmen, direkt arkasında müdahale oldu. Ondan sonra gerekli müdahalede bulunduk. Bize göre yerinde müdahalede bulunduğumuzu değerlendiriyoruz. Ancak kendileri tarafından 'çok yerinde olmadı' şeklinde değerlendirildi. Bu bilgilendirmeyi kamuoyuna duyurmayı hissettim. Orada tahrip olmuş bir kesim vardı. 17 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat ettiler. Bunlardan 9 kişiyi tedbir amaçlı müşahede altında tutuyoruz ama durumları ağır değil. Hafif yaralı şeklinde ve onların takibatını yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Elimizde görüntüler de var. Gerekli müdahale de yapıldı.

İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE GÖZALTI YAPILACAKTIR

*İhtiyaç olması halinde gözaltı işlemleri de yapılacaktır. Önemli olan orada bir şekilde galeyana gelmiş kitlenin sakinleştirilmesiydi. Orada Sayın İmamoğlu’nu dinlemek için alana gelen vatandaşların, oradan sağlıklı bir şekilde ayrılmasını temin etmek öncelikli görevimiz. Onu da şu an temin ettik diyebilirim. İhtiyaç olması halinde konunun savcılığa intikal etmesiyle beraber gözaltı işlemleri ihtiyaç olursa gözaltı olacaktır. Şu anda şehir hastanesinde 3 vatandaşımız, 2 vatandaşımız da üniversite hastanemizde müşahede altında, diğerleri ise taburcu edildi. Burada şunu özellikle ifade etmek isterim, yaşanan olaylarda Erzurumlu vatandaşlarımızın tamamı ve geneli ile ilgili katiyen böyle bir sorunun içerisinde olmamak gerekir. Devlet olarak bu konuyu inceleyeceğiz tabii. Yani özellikle sosyal medyada olsun, yayın kuruluşlarında olan hususlara da itibar etmeyelim. Bizim bilgilerimiz çerçevesinde olayın yorumlanmasını daha uygun olacağını değerlendiriyoruz.