Erzurum'daki Ekrem İmamoğlu engeline Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından "Engel olunmaya çalışıldığını" belirttiği bir görüntü paylaştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek açıklaması geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 16:58
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da düzenleyeceği miting öncesinde "Erzurumlu hemşehrilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor" açıklamasını yaparak yaparak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu'nun paylaştığı videoda meydana Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin çekildiği görülüyor. 

Paylaşımıda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i etiketleyen İmamoğlu, "Bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın" notunu düştü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK AÇIKLAMASI

Söz konusu olayın ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından İmamoğlu'na destek açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Erzurum’un Ak Partili Belediye Başkanı'nın yaptığını gördünüz. Biz bu eşiği aşmak zorundayız gençler. Evladım Ekrem Başkan'ı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullandı.


Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Erzurum Miting

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