Erzurum'daki Ekrem İmamoğlu engeline Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki

Yayınlanma: 07.05.2023 - 16:58

Güncelleme: 07.05.2023 - 17:19

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da düzenleyeceği miting öncesinde "Erzurumlu hemşehrilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor" açıklamasını yaparak yaparak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu'nun paylaştığı videoda meydana Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin çekildiği görülüyor.

Paylaşımıda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i etiketleyen İmamoğlu, "Bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın" notunu düştü.

Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı @mehmetsekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın.



Saat 18.00’de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı’na bekliyorum. Haydi… pic.twitter.com/NvkQJWxQhU — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2023

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK AÇIKLAMASI

Söz konusu olayın ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından İmamoğlu'na destek açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Erzurum’un Ak Partili Belediye Başkanı'nın yaptığını gördünüz. Biz bu eşiği aşmak zorundayız gençler. Evladım Ekrem Başkan'ı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullandı.